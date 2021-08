Conflit en Afghanistan - Biden affirme qu'il était impossible de quitter l'Afghanistan sans une forme de "chaos"

Très critiqué depuis la prise de pouvoir fulgurante des talibans en Afghanistan, Joe Biden a affirmé qu'il aurait été impossible de retirer les troupes américaines sans une forme de "chaos" dans le pays, dans un extrait d'entretien diffusé mercredi par la chaîne ABC.Le président américain a d'autre part admis rencontrer "davantage de difficultés" à évacuer les Afghans que les Américains, au moment où Washington accuse les talibans de ne pas tenir leur promesse de laisser un libre accès à l'aéroport de Kaboul à tous ceux qui voudraient fuir. L'idée "que d'une façon il y avait un moyen de sortir sans que le chaos s'ensuive, je ne vois pas comment cela est possible", a-t-il martelé. Dans cet extrait, le journaliste de la chaîne américaine George Stephanopoulos évoque les images de centaines de passagers entassés dans un avion américain C-17 et celles d'"Afghans qui tombent" d'un avion, en référence à une vidéo semblant montrer des corps diffusée lundi. Joe Biden l'interrompt en lançant: "c'était il y a quatre jours, cinq jours!" "Qu'avez-vous pensé en voyant ces images?", le relance le journaliste. "Ce que j'ai pensé c'est 'il faut que nous prenions le contrôle de tout ça. Nous devons avancer plus rapidement. Nous devons avancer d'une façon qui permette de prendre le contrôle de cet aéroport'. Et nous l'avons fait", a répondu Joe Biden. Dans la même interview, il rejette le mot "échec" pour qualifier les opérations de retrait des troupes américaines. "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un éch...", commence à répondre le président américain avant de s'interrompre. "Pour le dire autrement, lorsque vous avez le gouvernement afghan, un dirigeant de ce gouvernement, qui prend l'avion et décolle, et se rend dans un autre pays, quand vous voyez l'effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, 300.000 d'entre eux qui abandonnent tout simplement leur matériel et partent, cela a été, vous savez... C'est ce qui s'est passé. C'est tout simplement ce qui s'est passé", a-t-il souligné. Le président américain s'est par ailleurs déclaré prêt à maintenir les forces américaines à Kaboul au-delà du 31 août si tous les ressortissants américains qui sont encore présents dans le pays ne sont pas évacués d'ici là. Nous déterminerons à ce moment qui est encore là-bas", a déclaré Joe Biden. "S'il y a encore des citoyens américains, nous resterons pour les faire sortir", a-t-il ajouté. (Belga)