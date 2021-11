Conflit en Syrie - Syrie: la défense antiaérienne activée contre des frappes israéliennes

La défense antiaérienne syrienne a été activée jeudi soir contre des "cibles hostiles" dans le ciel de Damas en Syrie, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana."Vers 23h03 (22h03 HB), l'ennemi israélien a mené une agression aérienne avec des missiles en provenance du sud-est de Beyrouth (Liban), ciblant certaines positions près de Damas et des environs de la ville de Homs", a indiqué Sana, citant une source militaire. "Notre défense antiaérienne a répliqué aux missiles et en a abattu la plupart", a ajouté Sana. L'agence n'a pas fait état de dégâts ou de morts. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), "des missiles israéliens ont visé des dépôts d'armes et des positions militaires du Hezbollah libanais dans la région de Qara située entre la banlieue de Damas et celle du sud-ouest de Homs". L'OSDH n'a pas fait état de victimes. Des médias libanais ont fait état de deux missiles tombés dans la région du Qalamoun, zone frontalière du Liban. Côté israélien, un porte-parle de l'armée israélienne interrogé par l'AFP a affirmé "ne pas commenter les informations de médias étrangers". Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien - rarement revendiquées -, ciblant des positions du régime Assad mais aussi celles des forces iraniennes et du Hezbollah, grands alliés du pouvoir syrien. Israël affirme régulièrement qu'il ne permettra pas à la Syrie de devenir la tête de pont des forces de la République islamique d'Iran, pays ennemi de l'Etat hébreu. Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie s'est complexifiée au fil des ans avec la multiplication des belligérants. Elle a fait près de 500.000 morts, selon l'OSDH. (Belga)