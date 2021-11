Irak: trois membres d'un groupe armé pro-Iran tués dans des affrontements avec l'EI

Trois combattants d'un groupe armé irakien pro-Iran ont été tués vendredi lors de l'attaque de leur base près de Bagdad par le groupe Etat islamique (EI), a-t-on appris auprès de la coalition de paramilitaires qui les regroupe et d'une source sécuritaire.Les trois combattants appartenaient au "Mouvement Noujaba", une formation armée intégrée au Hachd al-Chaabi, une coalition de milices chiites majoritairement pro-Iran. Ils ont été tués dans des combats avec l'EI lors de l'attaque de leur base à Tarmiya, une localité située au nord de Bagdad, ont indiqué ces sources qui ont précisé que sept autres combattants avaient été blessés. Le Hachd al-Chaabi a été créé en 2014 pour épauler l'armée irakienne dans sa lutte contre les jihadistes de l'EI, des sunnites radicaux, qui tenaient alors des pans entiers du territoire irakien. Il a ensuite été intégré aux troupes régulières en novembre 2016. Très anti-américains, les groupes appartenant au Hachd al-Chaabi ont salué les multiples attaques perpétrées ces derniers mois visant les intérêts des Etats-Unis en Irak, sans toutefois les revendiquer. Ces forces opèrent officiellement au sein de l'armée irakienne mais Washington et Israël craignent que certaines des unités du Hachd al-Chaabi soient une extension de leur ennemi commun, l'Iran. L'Irak a déclaré sa victoire face à l'EI fin 2017. Mais des cellules jihadistes sont toujours actives, notamment dans la région de Tarmiya, où l'attaque de vendredi s'est produite, et dans les zones désertiques du nord du pays. Elles s'en prennent aux forces de sécurité irakiennes, mais aussi aux combattants du Hachd al-Chaabi et aux chiites, majoritaires en Irak, qu'elles considèrent comme des "hérétiques". L'EI a ainsi revendiqué un attentat qui avait fait plus de 30 morts le mois dernier sur un marché de Sadr City, quartier densément peuplé et bastion chiite dans l'est de Bagdad. (Belga)