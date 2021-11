Tour d'Espagne - Fracture de la clavicule pour Alejandro Valverde

Alejandro Valverde souffre d'une fracture de la clavicule droite et doit être opéré samedi, a annoncé son équipe Movistar vendredi soir après que le coureur espagnol ait passé des examens supplémentaires.

"Malheureusement, après avoir passé une seconde série de tests, à la hanche droite et à l'épaule droite, Alejandro souffre finalement d'une fracture à la clavicule", a communiqué Movistar. Alejandro Valverde a été contraint à l'abandon vendredi à 35 kilomètres de l'arrivée de la 7e étape du Tour d'Espagne (WorldTour). L'Espagnol, 41 ans, a chuté à 43 km de Balcón de Alicante alors qu'il avait décidé de passer à l'offensive derrière le groupe d'une vingtaine de coureurs en tête, 3:30 devant le peloton maillot rouge dans lequel il figurait. Alors qu'il venait de lancer une attaque en compagnie de Richard Carapaz pour tenter de s'extirper du groupe maillot rouge, Valverde a fait une sortie de route dans la descente du Port de Collao (2e catégorie). Alejandro Valverde a failli basculer dans un petit ravin. Il s'est relevé mais se plaignait de la clavicule droite. Il a tenté de poursuivre avec deux de ses coéquipiers "avec l'accord du médecin", a communiqué son équipe Movistar, mais a mis pied à terre, en larmes, quelques minutes plus tard, à 35 km de l'arrivée. Alejandro Valverde, vainqueur de 12 étapes sur la Vuelta, a remporté l'édition 2009 de ce Tour d'Espagne. C'est le dernier vainqueur espagnol du Tour d'Espagne. Il disputait sa 15e Vuelta et en est peut-être à la dernière saison de sa carrière. Au début de la saison, Valverde avait annoncé que cette saison serait la dernière de sa carrière. Cette chute pourrait donc mener "Bala" vers un départ à la retraite prématuré (Belga)