WTA Chicago - Greet Minnen et Alison Van Uytvanck éliminées en demi-finales du double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck, associées, ne disputeront pas la finale du double au tournoi de tennis WTA 125 de Chicago, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars.

Minnen, 121e mondiale en double et Van Uytvanck (WTA 119 en double) ont été battues en effet en demi-finale vendredi par la Japonaise Eri Hozumi (WTA 125 en double) et la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech (WTA 182) 5-7, 6-3 et 10/4 au super jeu décisif au bout de 1 heure et 30 minutes de jeu. Greet Minnen et Alison Van Uytvanck comptent un titre WTA en double remporté ensemble à Luxembourg en 2018. Elles ont aussi été finalistes à Belgrade cette année. (Belga)