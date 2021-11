1B Pro League - Mouscron, sans entraîneurs et décimé par le coronavirus, battu par Lommel

Après sa défaite 3-1 au RWDM, l'Excelsior Mouscron s'est incliné face à Lommel lors de la 2e journée de la 1B Pro League (0-1) samedi, mais les Mouscronnois paient un lourd tribu au coronavirus.

Le noyau a été sévèrement touché cette semaine avec pas moins de neuf joueurs sur la touche après avoir été testé positif au covid-19. Enzo Scifo, qui souffre de symptômes importants a confié son remplaçant samedi José Jeunechamps, et son adjoint Emile Mpenza sont aussi sur la touche. Les Hurlus sont ainsi derniers avec zéro point alors que les Limbourgeois se hissent en 4e position (3 points). Devenu entraîneur après le départ surprise de Liam Manning en Angleterre, Peter van der Veen a de son côté réussi ses débuts à la tête de Lommel. En première période, les Limbourgeois ont eu 64% de possession de balle et trois tirs cadrés contre aucun aux Hurlus. Parfait Mandanda a gagné deux duels face à Koki Saito en l'anticipant alors qu'il avait été lancé en profondeur (4e) et en repoussant un puissant coup de tête du Japonais sur un coup franc de Kevin Kis (21e). Le gardien mouscronnois s''est encore mis en évidence sur une frappe à distance de Daniel Arzani (26e) avant de s'incliner sur penalty transformé par Saito (35e, 0-1). En seconde période, Lommel a misé sur le contre pour protéger son avance et a atteint son objectif notamment grâce à un arrêt réflexe de son gardien uruguayen Christopher Fiermarin (83e). Vendredi, Westerlo et le RWDM, qui s'étaient imposés lors de la première journée, se sont quittés sur un score vierge (0-0). Les Campinois ont dominé la rencontre sans se montrer véritablement dangereux. Jan Bernat a toutefois eu une grosse occasion mais Theo Defourny a réalisé une brillante parade (67e). Les deux équipes occupent la première place avec quatre points. Dimanche à 16h00, le Lierse (1 point) reçoit Virton, qui a manqué son retour à la compétition face à Westerlo (0-2). A 20h00, Waasland-Beveren (3 points) clôturera la journée face à Deinze (1 point). (Belga)