Jente Hauttekeete n'a plus que 50 points d'avance dans le décathlon après huit épreuves

Jente Hauttekeete a conservé la première place au terme de huit des dix épreuves du décathlon des championnats du monde d'athlétisme juniors (U20), samedi matin à Nairobi au Kenya. Il compte 6.816 points avant le lancer du javelot et le 1500 m, programmés dans l'après-midi. Son plus proche rival le Tchèque Frantisek Doubek n'est plus qu'à 50 points (6.766).

Le Gantois de 19 ans menait l'épreuve vendredi soir avec 208 points d'avance sur Doubek. Hauttekeete a poursuivi samedi matin sur sa lancée en s'imposant dans le 110 m haies en 13.95 secondes (981 pts), nouveau record personnel. Il a ainsi porté son avance à 228 points. Doubek a toutefois répondu en se montrant le meilleur au lancer du disque avec 45m74. Le Belge a fini 3e avec une meilleure marque de 41m47 (694 pts), assez loin de son record personnel (44m89). Hauttekeete a ainsi perdu 88 points et le champion d'Europe ne possédait plus que 139 points d'avance (6.056 contre 5.917) au moment d'aborder le saut à la perche. Celui-ci tourna encore à l'avantage de son rival. Il s'est arrêté à 4m50, à 20 centimètres de son record. Cette 3e place lui permettait d'inscrire 760 points supplémentaires. Le Tchèque a lui égalé son record en franchissant 4m80, bon pour 849 points et revenir à 50 unités de Hauttekeete avant le javelot. Doubek dispose d'une bien meilleure performance personnelle dans cet exercice que notre compatriote qui en revanche dispose d'un meilleur chrono sur 1500 mètres. Jef Misplon, huitième après la première journée, a gagné une place dès le 110 m haies (14.76 et 879 pts), après la disqualification du Danois Nikolaj Grönbech. Il a aussi terminé 7e du disque (38m31 et 630 pts). Quatrième du saut à la perche avec ses 4m40 (731 pts), il possédait 5.705 points après huit épreuves et occupait la 6e place après le triple échec à 4m00 de l'Italien Alessandro Sion à la perche. (Belga)