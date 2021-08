Championnat d'Europe de volley féminin - Les Yellow Tigers dominées par la Serbie pour leur deuxième match

Après une victoire bien nécessaire contre l'Azerbaïdjan (3 sets à 0) vendredi, les Yellow Tigers ont logiquement subi la loi de la Serbie, championne du monde et championne d'Europe en titre, pour leur deuxième match du championnat d'Europe de volley féminin dimanche à Belgrade dans la poule A.

La Belgique s'est inclinée 3 sets 0 (25-21, 25-21, 25-21) face aux Serbes (FIVB 6), aussi médaillées de bronze aux JO de Tokyo et qui engrangent déjà un 3e succès dans "leur" Euro. La partie a duré 50 minutes. Britt Herbots a inscrit 20 points. La Belgique, 11e nation au ranking mondial, 9e du dernier Euro, sortie par la Russie en 8e de finale, retrouvera l'équipe russe (FIVB 5) lundi (17h00). La Russie a battu l'Azerbaïdjan 3 sets à 0 (25-16, 25-17, 25-13) dimanche. Au classement, la Serbie est en tête avec trois victoires devant la Russie, invaincue aussi en deux matches avec 6 points chacun. La Belgique est 3e avec 3 points en deux matches. Suivent la Bosnie-Herzégovine, 4e avec 3 points (2 matches) et la France, 5e avec 1 point en 2 matches. L'Azerbaïdjan est toujours bredouille après trois rencontres. Les filles de Gert Vande Broek devront jouer ensuite contre la Bosnie-Herzégovine (FIVB 35) mardi (17h00) et enfin contre la France (FIVB 33) mercredi (20h00) dans l'espoir de figurer parmi les quatre premiers de ce groupe A pour passer la cap de la phase de groupes et jouer les 8es de finale. Gert Vande Broek doit se passer de Kaja Grobelna, insuffisamment remise d'une sévère contamination au coronavirus. Cette édition de l'Euro regroupe 24 pays et se dispute dans quatre villes différentes. Les trois autres groupes (de six) sont organisés à Plovdiv en Bulgarie, Zadar en Croatie et Cluj-Napoca en Roumanie. Avec huit victoires, dont six sur un score de 3 sets à 2, et sept défaites, les Yellow Tigers avaient terminé à la neuvième place de la Ligue des Nations qui s'est achevée en juin. (Belga)