Championnats de Belgique Espoirs et Elites 2 - Maarten Verheyen devance Thibau Nys pour le titre national chez les Espoirs

Maarten Vereyhen (Home Solution Soenens) a remporté au sprint le championnat de Belgique des Espoirs (U23) dimanche à Bertem. Il s'est imposé devant Thibau Nys (Baloise Trek Lions) pour remporter son premier succès chez les espoirs.Après plusieurs vaines tentatives d'échappée en début de course, un groupe de quatre coureurs a reçu la permission du peloton pour prendre la clé des champs brabançons balayés par le vent et la pluie. Gil Gelders, Sander De Vet, Thibaut De Smet et Arno Claeys sont néanmoins restés sous bonne garde, leur avantage tournant autour des 25 secondes. Le regroupement général s'est produit après la mi-parcours. Plusieurs tentatives d'échappée se sont ensuite produites, en vain. Le peloton était toujours groupé à moins de deux tours de l'arrivée. Ceriel Desal, Luca Van Boven et Matthew van Schoor ont été les derniers à tenter leur chance en prenant une poignée de secondes sur un peloton qui s'est finalement regroupé à 4 kilomètres du but. Maarten Verheyen et Lenneer van Eetvelt ont jeté leurs dernières forces dans la bataille en créant un trou sur l'avant-garde du peloton avant l'emballage final. Seul Thibau Nys a pu revenir sur le duo, sans pouvoir toutefois devancer Verheyen qui a succédé à Jordi Meeus au palmarès du championnat de Belgique sur route des Espoirs (U23) qui s'était déroulé le 17 octobre à Lokeren. (Belga)