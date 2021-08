Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois encaisse trois buts et le Real partage à Levante

Le Real Madrid a été accroché 3 buts partout à Levante en clôture de la 2e journée du championnat d'Espagne.

Il n'aura fallu que cinq minutes à Gareth Bale pour ouvrir la marque pour les Madrilènes (0-1), mais Levante égalisait dès la reprise par Marti (46e, 1-1). Thibaut Courtois encaissait même un second but à la 57e minute sur une belle reprise de volée de Campana (2-1). Tout comme à Alaves (1-4) lors de la première journée, Eden Hazard, titulaire, est sorti à la 59e minute (à la 66e à Alaves), remplacé par Junior Vinicius et comme contre Alaves, Junior Vinicius a marqué, permettant d'abord au Real d'égaliser à la 73e minute (2-2). Levante ne traînait pas pour reprendre l'avantage par Rober Pier à la 79e (3-2). Junior Vinicius réussissait un doublé à la 85e minute de jeu pour égaliser une seconde fois (3-3). Trois minutes plus tard, le gardien de Levante, Aitor Fernandez, était exclu pour avoir pris le ballon de la main loin de ses bases, mais malgré six minutes d'arrêt de jeu, le marquoir n'évoluait plus. (Belga)