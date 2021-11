Première victoire de la Toyota N.7, 4e consécutive du constructeur

La Toyota N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez, malchanceuse en 2017, 2019 et 2020, a fini par remporter les 24 Heures du Mans, dimanche, sans être inquiétée.

Pour la marque japonaise, c'est la quatrième victoire dans la classique mancelle, la quatrième consécutive aussi depuis 2018. La Toyota N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley, et l'unique Alpine en lice, la N.36 des Français Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et du Brésilien André Negrao, complètent le podium. Cette 89e édition se tenait fin août plutôt que mi-juin, décalée afin d'accueillir 50.000 spectateurs (20% du nombre habituel) malgré la pandémie de Covid-19, après un huis clos en 2020. Partie en pole position à 16h13 samedi, sur une piste détrempée, la N.7 a contrôlé la course. Ni la pluie, ni une crevaison lente dans les premières heures, ni un tout droit dans la nuit, ni des problèmes de ravitaillement dans la matinée dimanche n'ont paru la mettre en péril. Ses concurrents non plus. La N.8, triple tenante du titre, n'a pas pu remonter plus haut que sa deuxième place sur la grille, après avoir été accrochée au premier virage. Les deux autres constructeurs engagés dans la nouvelle catégorie reine des Hypercars, Alpine et Glickenhaus (qui prend les quatrième et cinquième places) ne sont pas parvenus à mettre les favoris sous pression. Ils n'ont pas bénéficié, non plus, du problème de fiabilité rencontré par les deux Toyota, que l'équipe a su "contourner" pour réaliser ce doublé. En LMP2, le Team WRT s'est imposé avec seulement 727/1000 d'avance pour l'Oreca N.31, mais passe à côté du doublé après le cruel arrêt en piste de la N.41 à trois minutes seulement de l'arrivée à 16h00 ! Victoires de la Ferrari N.51 en LMGTE Pro et de la Ferrari N.83 en LMGTE Am. La voiture N.84, confiée à deux pilotes paraplégiques, le Japonais Takuma Aoki et Nigel Bailly, s'est classée 32e. Le Championnat du monde d'endurance auto (WEC) bouclera sa saison 2021 avec deux courses à Bahreïn, l'une de 6 heures le 30 octobre et l'autre de 8 heures le 6 novembre. Les prochaines 24 Heures du Mans doivent retrouver leur date habituelle, les 11 et 12 juin 2022. (Belga)