Les Belges à l'étranger - Vertonghen jouera les poules de la Ligue des Champions, Ryan Mmaee buteur mais éliminé

Malgré un but de Ryan Mmaee, les Hongrois de Ferencvaros ont été éliminés par les Young Boys de Berne mardi lors du dernier tour qualificatif pour la phase de poules de la Ligue des Champions.

Vainqueurs 2-3 à l'aller, les Suisses se sont imposés sur le même score à Budapest, grâce à des buts de Cedric Zesiger (5e), Christian Fassnacht (56e) et Felix Mambimbi (90e+3) contre des buts d'Henry Wingo (18e) et de Mmaee (27e). Les Helvètes se qualifient donc pour la phase finale de la Ligue des Champions. Partis avec un avantage mathématique grâce à leur victoire 2-1 à Lisbonne, Benfica et Jan Vertonghen, entré au jeu à la 54e minute, se qualifient aussi pour la phase finale grâce à leur match nul et vierge face au PSV, où Yorbe Vertessen est monté à la 70e minute. Les Lisboètes avaient pourtant été réduits à dix dès la 32e minute à la suite de l'exclusion de Lucas Verissimo (32e). (Belga)