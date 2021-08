Météo - Le temps restera sec et ensoleillé mercredi

Le temps restera sec et souvent ensoleillé, mercredi, avec parfois quelques champs de nuages élevés. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront par endroits. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré, à la mer modéré, de nord- est revenant au nord, indique mercredi l'IRM.En soirée, la nébulosité augmentera sur le nord et le nord-ouest du pays. Ailleurs, il fera encore généralement peu nuageux. La nuit prochaine, le ciel se couvrira progressivement sur toutes les régions depuis le nord, avec graduellement de faibles pluies ou de bruines. En fin de nuit, le temps redeviendra généralement sec sur le nord. Les minima oscilleront entre 10 et 16 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord- ouest. Au littoral, il pourra parfois devenir assez fort. (Belga)