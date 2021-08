Conflit en Afghanistan - Deux vols partis d'Islamabad vers Melsbroek

Un vol charter d'Air d'Air Belgium et un Airbus A330 MRT ont quitté Islamabad en direction de l'aéroport de Melsbroek, indique la Défense dans la nuit de mardi à mercredi sur Twitter. Les vols sont attendus mercredi à 07h25 et 08h30 à Melsbroek.Ces derniers jours, plusieurs vols ont été opérés depuis Islamabad vers la base militaire de Melsbroek avec des personnes exfiltrées d'Afghanistan où les Talibans ont pris le pouvoir. Les passagers de ces vols seront conduits à la caserne de Peutie pour un screening de sécurité et de santé. (Belga)