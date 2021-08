Kamala Harris veut "faire monter la pression" sur Pékin en mer de Chine méridionale

La vice-présidente américaine Kamala Harris, en visite au Vietnam pour tenter de renforcer les alliances face à la Chine, veut "faire monter la pression" sur Pékin pour qu'il renonce à ses revendications "abusives" sur les eaux contestées de mer de Chine méridionale.

"Nous devons trouver des moyens de faire pression et d'augmenter la pression, franchement, sur Pékin (...) pour qu'il remette en cause ses revendications maritimes abusives et excessives" dans cette zone stratégique, a déclaré mercredi Mme Harris, lors de son entretien avec le président de la République vietnamienne Nguyen Xuan Phuc. Pékin revendique la quasi-totalité de cette mer, riche en ressources et par laquelle transite une grande partie du commerce maritime mondial. Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, ont des revendications concurrentes. "La marine américaine maintiendra une forte présence en mer de Chine méridionale", a promis Mme Harris, ajoutant vouloir "aider le Vietnam à y développer ses capacités de sécurité maritime", alors que Pékin est accusé d'y déployer des équipements militaires, dont des lance-missiles. "La Chine s'oppose fermement au déploiement de forces (...) pour intervenir dans les affaires régionales et perturber la paix et la stabilité régionales", a réagi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, les médias d'Etat accusant Washington de vouloir "creuser un fossé" entre les pays d'Asie du Sud-Est et Pékin. C'était la deuxième fois en deux jours que la vice-présidente américaine s'en prenait à la Chine. Mardi, à Singapour, où elle a entamé sa tournée asiatique, elle avait dénoncé les tentatives chinoises d'"intimidation" dans la région, Pékin répliquant en lançant des reproches similaires sur l'attitude des Etats-Unis en Afghanistan. (Belga)