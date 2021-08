Ligue des champions - Grande première pour Sheriff, confirmation pour Salzbourg, prolongations pour Monaco

Ce mercredi soir, se disputaient les derniers matchs de qualifications pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Autrichiens de Salzbourg et les Moldaves de Sheriff Tiraspol ont décroché deux des trois billets restants. Il s'agit de la première qualification du Sheriff Tiraspol dans l'histoire de la compétition. Dans la dernière rencontre, le Shakhtar Donetsk et Monaco vont devoir passer par les prolongations à la suite du succès des Français 1-2 en Ukraine (2-2 sur les deux rencontres). Le tirage au sort aura lieu ce jeudi 26 août à Istanbul à partir de 18 heures.

Le Sheriff Tiraspol a marqué l'histoire du football moldave ce mercredi soir en réussissant à se qualifier pour la première fois de son existence pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l'aller 3-0 sur leur terrain aux dépens du Dinamo Zagreb, les champions de Moldavie ont confirmé en Croatie en faisant 0-0. En déplacement au Danemark après une victoire 2-1 acquise à l'aller, les joueurs du RB Salzbourg ont composté leur billet pour les poules en s'imposant à nouveau sur le score de 1-2 face à Brondby. Le Shakhtar et Monaco doivent prolonger la rencontre aux prolongations. Battus 0-1 à l'aller, les Monégasques se sont imposés 1-2. La règle des buts à l'extérieur n'étant plus en vigueur à partir de cette saison, les deux équipes sont donc à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Le tirage au sort se déroulera ce jeudi 26 août à Istanbul à 18 heures. Champion de Belgique en titre, le FC Bruges figurera dans le quatrième et dernier chapeau de ce tirage. (Belga)