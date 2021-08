US Open - Maryna Zanevska franchit le premier tour qualificatif

Maryna Zanevska a passé avec succès le premier des trois tours de qualification de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi, sur le ciment de Flushing Meadows à New York. Zanevska, 113e joueuse mondiale et tête de série N.9 des qualifications, s'est jouée 6-4, 6-3 de l'Américaine Asia Muhammad (WTA 182) au premier tour préliminaire. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

Une balle de break dans le cinquième jeu suffisait à Zanevska pour empocher le premier set. Dans la seconde manche, elle prenait d'emblée le service de son adversaire mais perdait sa mise en jeu dans la foulée. Elle faisait une nouvelle fois le break pour mener 4-3. La N.4 belge devait se montrer patiente pour remporter la partie sur le service de son adversaire: elle s'imposait sur sa cinquième balle de match. Au tour suivant, elle affrontera la Taïwanaise Liang En-shuo (WTA 243), victorieuse 6-3, 6-4 de la Néerlandaise Indy De Vroome (WTA 203). Zanevska, qui a fêté son 28e anniversaire mardi, vise une deuxième participation à l'US Open après une élimination au premier tour en 2014. La droitière née à Odessa a remporté en juillet dernier à Gdynia, en Pologne, son premier titre WTA. Plus tôt dans la journée, Marie Benoit (WTA 251) a été battue par la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 139), tête de série N.24 de ces qualifications, 4-6, 6-3, 6-4, également au premier tour. Mardi, Greet Minnen (WTA 103/N.6) et Ysaline Bonaventure (WTA 129/N.19) s'étaient qualifiées pour le deuxième tour qualificatif. Minnen jouera à présent contre la Japonaise Mai Hontama (WTA 214) tandis que Bonaventure défiera la Canadienne Rebecca Marino (WTA 175). En cas de succès, les deux Belges s'affronteront lors du dernier tour de qualification. Elise Mertens (WTA 16) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) sont qualifiées directement pour le tableau final. (Belga)