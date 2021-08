JO 2020 - Les médaillés de Tokyo mis à l'honneur sur la Grand-Place de Bruxelles le 3 septembre

Les athlètes belges ayant obtenu une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo seront mis à l'honneur sur la Grand-Place de Bruxelles le vendredi 3 septembre à 16h00.Pour rappel, la délégation belge est revenue de Tokyo avec sept médailles (3 en or, 1 en argent et 3 en bronze). Bashir Abdi (médaille de bronze du marathon), Grégory Wathelet, Jerôme Guery et Pieter Devos, médailles de bronze du jumping par équipes, Matthias Casse, médaille de bronze en judo, Nina Derwael, médaille d'or aux barres asymétriques en gymnastique artistique, Wout van Aert, médaille d'argent de la course cycliste en ligne et les 18 Red Lions champions olympiques de hockey seront reçus par la Ville de Bruxelles. La présence de Nafi Thiam, championne olympique de l'heptathlon, est encore à confirmer, selon le communiqué de la Ville de Bruxelles. A noter qu'à partir du vendredi 3 septembre à 14h30, toute personne souhaitant accéder à la Grand-Place devra être en possession d'un Covid Safe Ticket. Après cette cérémonie, les athlètes belges seront de nouveau mis à l'honneur lors du Mémorial Van Damme au Stade Roi Baudouin. (Belga)