Le ciel balance entre nuages, éclaircies et ondées

L'Institut royal météorologique (IRM) annonce un ciel moutonné pour ce jeudi après-midi, nuageux, avec quelques ondées locales. Les maxima varieront de 13 à 20°C, sous un vent "désagréable" de nord à nord-ouest. Des rafales pourront atteindre 40 ou 50 km/h.

Cette nuit, le temps sera généralement sec, excepté à la Côte. Des nuages bas se formeront en Ardenne, entrainant une visibilité parfois réduite. Les minima s'échelonneront de 6 à 16°C. Vendredi, la grisaille matinale pourrait être tenace sur les reliefs. Ensuite, le ciel deviendra changeant partout avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux donnant lieu à des averses locales ; celles-ci seront plus nombreuses sur la moitié est du territoire. Les températures seront comprises entre 13°C en Hautes-Fagnes et 20°C en plaine. Le vent, lui, soufflera toujours assez fort au littoral et modérément à l'intérieur des terres. L'IRM prévoit le même type de temps pour les jours suivants, avec des températures assez fraiches. (Belga)