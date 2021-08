Le meeting va recevoir une 'Heritage Plaque' de la part de World Athletics

Le Mémorial Van Damme va recevoir une 'Heritage Plaque', une plaque du mérite, de la part de World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, ont confirmé les organisateurs jeudi en conférence de presse.

"C'est une plaque qui honore les championnats ou les meetings qui ?uvrent depuis longtemps dans le monde de l'athlétisme. C'est une belle récompense pour notre 45e anniversaire", a réagi Wilfried Meert, le président du meeting. La cérémonie est prévue jeudi à 16h30 juste avant la cérémonie de présentation de la statue érigée en l'honneur de Mike Powell. L'Américain, six fois vainqueur du concours de la hauteur à Bruxelles, sera intronisé au Hall of Fame du meeting. À cette occasion, un sautoir sera installé devant le stade et sera accessible au public à partir du 3 septembre. Outre Mike Powell, la sauteuse en hauteur croate Blanka Vlasic sera également intronisée au Hall of Fame du meeting. Les deux athlètes recevront un trophée vendredi soir durant le meeting. (Belga)