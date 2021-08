Ligue des Champions - Le PSG en bref

Fiche du Paris Saint-Germain, adversaire du Club de Bruges dans le groupe A en phase de poules de la Ligue des Champions:Paris Saint-Germain Fondé en 1970 Couleurs: Blanc, bleu et rouge Président: Nasser Al-Khelaïfi Stade: Parc des Princes Deuxième championnat de France 2020-2021 Site internet: http://www.PSG.fr Coach: Maurico Pochettino (Arg/49 ans) depuis la saison 2020-2021 Principaux joueurs: Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Neymar, Kylian Mbappe, Achraf Akimi, Marco Verratti, Angel Di Maria Palmarès: Championnat de France: 9 titres (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020) Coupe de France: 14 titres (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021) Coupe de la Ligue: 9 titres (1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) Trophée des champions: 10 titres (1995, 1998, 213, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) Vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupes en 1996 Finaliste de la Ligue des Champions en 2020 Finaliste de la Coupe des Vainqueurs de Coupes en 1997 Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2002 (Belga)