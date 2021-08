Ligue des Champions - Manchester City en bref

Fiche de Manchester City, adversaire du Club de Bruges dans le groupe A en phase de poules de la Ligue des Champions:Manchester City Football Club Fondé en 1894 Couleurs: Bleu ciel et blanc Président: Khaldoon Al Mubarak Stade: Ethiad Stadium Champion d'Angleterre 2020-2021 Site internet: http://www.mcfc.co.uk Coach: Pep Guardiola (Esp/50 ans) depuis la saison 2016-2017 Principaux joueurs: Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Bernardo Silva, Phil Foden, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez Palmarès: Championnat d'Angleterre: 7 titres (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019 et 2021) Coupe d'Angleterre: 6 titres (1904, 1934, 1956, 1969, 2011 et 2019) Coupe de la Ligue: 8 titres (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, et 2021) Community Shield: 6 titres (1937, 1968, 1972, 2012, 2018 et 2019) Vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupes en 1970 Finaliste de la Coupe de la Ligue des Champions en 2021 (Belga)