US Open - Greet Minnen avance au dernier tour des qualifications

Greet Minnen s'est hissée au dernier tour des qualifications de l'US Open de tennis. Minnen, 103e joueuse mondiale et tête de série N.6 des qualifications, a battu 6-3, 7-6 (7/3) la Japonaise Mai Hontama (WTA 214) au deuxième tour préliminaire, jeudi, sur la surface dure de Flushing Meadows.Minnen, 24 ans, vise une deuxième participation à l'US Open après son élimination au premier tour l'année passée. Pour cela, elle devra battre la Canadienne Rebecca Marino (WTA 175), qui a éliminé Ysaline Bonaventure (WTA 129) 6-2, 4-6, 6-4. Elise Mertens (WTA 16/N.15) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) figurent déjà dans le tableau principal. Elles rencontreront au premier tour respectivement la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) et l'Espagnole Paula Badosa (WTA 26/N.24). (Belga)