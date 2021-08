1B Pro League - Le RWDM et Virton se neutralisent

Le RWDM et Virton n'ont pu se départager vendredi lors du match d'ouverture de la 3e journée de 1B Pro League (0-0).

Dominateurs, les Molenbeekois n'ont pas réussi à trouver la faille alors que Virton n'a toujours pas marqué le moindre but depuis le début de saison. Au classement, les hommes de Vincent Euvrard prennent provisoirement la tête avec 5 unités en 3 matchs alors que les Gaumais de Christophe Grégoire empochent leur premier point de l'exercice 2021-2022 et laissent Mouscron (0) seul possesseur de la lanterne rouge. Samedi à 20h45, Westerlo (4e/4 pts) accueillera le Lierse (3e/4 pts). Dimanche (16h), Mouscron recevra Waasland-Beveren (6e/3 pts) dans le duel des relégués alors que Lommel (5e/3 pts) et Deinze (2e/4e pts) s'affronteront sur le coup de 20h. (Belga)