Bangladesh : collision entre deux bateaux, au moins 21 morts

Au moins 21 personnes ont trouvé la mort et des dizaines ont été portées disparues vendredi au Bangladesh dans le naufrage sur un lac d'un bateau rempli de passagers entré en collision avec un cargo transportant du sable, ont annoncé les autorités locales.Une soixantaine de passagers étaient à bord du bateau qui naviguait sur un lac situé dans la ville de Bijoynagar, dans l'est, a déclaré à l'AFP le chef de l'administration locale Hayat-ud-Doula Khan. "Nous avons jusqu'à présent retrouvé 21 corps dont ceux de neuf femmes et de six enfants", a-t-il déclaré, soulignant que ce bilan devrait probablement s'alourdir. Le porte-parole des pompiers Taufiqul Islam a expliqué que des plongeurs exploraient les lieux du naufrage à la recherche d'autres cadavres. Au moins sept personnes ont été transportées à l'hôpital après avoir été secourues, selon la police. Une enquête a été ouverte. Ce naufrage est le dernier en date d'une série d'accidents similaires au Bangladesh où les accidents de ferries, souvent surchargés et en mauvais état, sont nombreux. En avril et en mai 2021, 54 personnes au total ont péri dans deux naufrages. En juin 2020, au moins 32 personnes avaient trouvé la mort lorsqu'un ferry avait fait naufrage après avoir été heurté par un autre ferry. En février 2015, au moins 78 personnes avaient perdu la vie lorsqu'un bateau surchargé était entré en collision avec un cargo. (Belga)