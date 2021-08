Jeux paralympiques - Tennis: le match de Jef Vandorpe reporté en raison de la chaleur

Le match de tennis au premier tour entre Jef Vandorpe et l'Autrichien Nico Langmann a été reporté en raison de la chaleur. Le thermomètre frolait le 33° à l'Ariake Tennis Park. Le match aurait dû débuter à 11h (heure de Tokyo, 4h00 en Belgique).Joachim Gérard est la troisième tête de série libre au premier tour. Il rencontrera au second tour le vainqueur du duel entre le Français Frédéric Cattaneo et l'Américain Casey Ratzlaff. En double, Jef Vandorpe et Joachim Gérard sont également libres au premier tour en tant que sixième tête de série. Au second tour, ils affronteront le vainqueur du duel entre le duo brésilien Gustavo Carneiro Silva/Daniel Rodrigues et le tandem australien Martyn Dunn/Ben Weekes. (Belga)