Les Belges à l'étranger - Dimata battu à Majorque, Victoire pour Ruud Boffin

Landry Dimata, titulaire et remplacé à la 75e minute par Loren Moron, n'a pu aider l'Espanyol Barcelone à venir à bout de Majorque vendredi lors de la 3e journée de Liga (0-1). Un unique but de Daniel Rodriguez (27e) a offert la victoire aux insulaires qui continuent leur bon début de saison et prennent provisoirement la tête de la Liga avec 7 points. Les Catalans pointent à la 15e place avec 2 unités.

En Turquie, le gardien Ruud Boffin, avec son brassard de capitaine, a participé à l'entièreté de la victoire d'Antalyaspor face à Rizespor (1-0). Haji Wright (18e; 51e s.p. et 90e+10 s.p.) a offert la victoire aux siens malgré des buts de Damjan Djokovic (61e et 90e+3 s.p.). Au classement, Antalyaspor est 9e avec 4 points alors que Rizespor ne compte qu'un point et pointe à la 17e place. Aux Pays-Bas, le Fortuna Sittard et le RKC Walwijk se sont quittés dos à dos lors de la 3e journée d'Eredivisie avec des buts de Samy Baghdadi (23e) et Mats Seuntjens (68e) contre un doublé de Michiel Kramer (38e et 55e). Lennerd Daneels est entré au jeu à la 79e minute alors que Shawn Adewoye, Sebbe Augustijns et Thierry Lutonda sont restés sur le banc. Les deux équipes comptent 4 points et sont respectivement 6e et 8e. (Belga)