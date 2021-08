Nouveau le 1er septembre - Un nouveau label énergétique pour les produits d'éclairage

Les produits d'éclairage se verront apposer, à partir du 1er septembre, un nouveau label énergétique répondant à des conditions environnementales plus strictes.

L'ancienne échelle de performance énergétique commençait à montrer ses limites, la classe la plus élevée (A+++) étant presque devenue un standard. Avec ce nouveau label, plus sévère, les signes "+" disparaissent. La nouvelle étiquette comporte sept classes de performance, de A à G (du plus au moins économe en énergie). Depuis le printemps 2021, l'Union européenne s'attelle à actualiser l'étiquetage de divers produits d'électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-linge, les lave-vaisselle, les téléviseurs et les écrans électroniques. (Belga)