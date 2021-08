1B Pro League - Westerlo remporte le derby campinois face au Lierse

Le club de Westerlo s'est imposé 3-2 contre le Lierse pour son troisième match de 1B Pro League. Menés 0-1 à la mi-temps à la suite d'un but d'Ivan Yagan, les joueurs de Westerlo ont renversé la vapeur en seconde période pour s'offrir les trois points dans le derby campinois grâce à Tuur Dierckx (49e), Kyan Vaesen (54e) et Jan Bernat (62e), avant que Kenneth Schurmans ne réduise la marque à la 73e.

Westerlo a rapidement mis le pied sur le ballon lors de la majeure partie de la rencontre. Bien que dominés, les Lierrois vont ouvrir la marque sur leur première tentative de la première mi-temps. À la suite d'une rentrée en touche, Ivan Yagan, placé à l'entrée du rectangle, reprenait en un temps un ballon aérien écarté par la défense de Westerlo et ouvrait la marque contre le cours du jeu. Dès le retour des vestiaires, Westerlo accentuait sa domination et obtenait un pénalty transformé par Tuur Dierckx (49e). Cinq minutes plus tard, Kyan Vaesen, dans le petit rectangle, était à la réception d'un centre et trompait le gardien Lierrois de la tête (54e). Jan Bernat y allait également de son but à la 62e minute en plaçant le ballon hors de portée du portier visiteur, après l'avoir contrôlé à l'entrée du petit rectangle. Les visiteurs trouvaient une nouvelle fois le chemin des filets, sur corner cette fois grâce au défenseur Kenneth Schuurmans (73e) qui inscrivait là son troisième but depuis le début de la saison. Au classement, avant les matchs de dimanche, Westerlo occupe la première place avec sept points et le Lierse la quatrième avec quatre unités. Dimanche, Mouscron (0 point) recevra Waasland-Beveren (3 points) et Deinze (4 points) se déplacera sur la pelouse de Lommel (3 points). (Belga)