Jeux Paralympiques - Tennis de table: Laurens Devos défendra son titre en finale

Laurens Devos défendra son titre en finale du tournoi de tennis de table, en classe 9, des Jeux Paralympiques de Tokyo. Samedi, le pongiste belge de 21 ans, numéro 1 mondial, a battu en demi-finale le Russe Iurii Nozdrunov, 11e mondial, 3 sets à 2 (11-8, 8-11, 11-1, 11-13, 11-4) après 31 minutes de jeu.

Devos, qui est champion paralympique, champion du monde et champion d'Europe en titre, affrontera en finale l'Australien Lin Ma (ITTF 3), vainqueur 3-1 (12-10, 7-11, 11-6, 11-5) de l'Ukrainien Ivan Mai (ITTF 2). La finale aura lieu samedi à 20h15 heure locale, 13h15 en Belgique. Quelques minutes plus tôt, Florian Van Acker (ITTF 2), qui avait également décroché l'or en 2016 à Rio, a été battu 3 sets à 2 (4-11, 4-11, 11-9, 11-8, 11-5) en demi-finales face à l'Australien Samuel Philip von Einem, 3e mondial. Le pongiste flandrien de 24 ans repart ainsi de la capitale japonaise avec une médaille de bronze autour du cou. Florian Van Acker a apporté une 4e médaille pour la délégation belge à Tokyo. Les trois premières avaient été décrochées jeudi avec la médaille d'or de Michele George, sur Best of 8, en dressage (Grade V), et les médailles de bronze de Manon Claeys, sur San Dior 2, aussi en dressage (Grade IV) et de Griet Hoet et Annelies Monsieur (pilote) sur le kilomètre contre-la-montre en cyclisme sur piste. Laurens Devos est assuré d'ajouter une 5e médaille, reste à voir si elle sera en or ou en argent. (Belga)