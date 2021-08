La Louisiane se prépare à affronter l'"extrêmement dangereux" ouragan Ida

La Louisiane se préparait vendredi à affronter l'ouragan Ida, qui pourrait se renforcer et devenir "extrêmement dangereux" lorsqu'il touchera terre ce week-end, à l'approche du 16e anniversaire de l'un des épisodes météorologiques les plus violents qu'ait connu la région: Katrina.L'ouragan Ida de catégorie 1 sur une échelle qui en compte 5, se situait vendredi à 21h00 GMT (23h00 HB), à 70 kilomètres de l'île cubaine de la Jeunesse, selon le dernier bulletin du Centre américain des ouragans (NHC) Accompagnée de vents soufflant jusqu'à 130 km/h, Ida avance à une vitesse de 24 km/h vers le nord-ouest et devrait toucher terre dimanche sur la Côte du Golfe où se situent la Louisiane et le Mississippi, selon le NHC. Le Centre américain des ouragans estime qu'il pourrait à ce moment-là devenir "un ouragan majeur" et "extrêmement dangereux", atteignant une catégorie 4 et charriant potentiellement des vents de plus de 200 km/h. , dans un communiqué, alors que son Etat fait actuellement face à une nouvelle flambée de Covid-19, qui met les hôpitaux à genoux. "Il est temps pour les habitants de Louisiane de se préparer", a exhorté le gouverneur, John Bel Edwards. La Nouvelle-Orléans en particulier anticipe de potentiels dégâts. La semaine dernière, la tempête tropicale Henri, accompagnée de précipitations record, a touché le nord-est des Etats-Unis, un phénomène rare pour cette région où des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité. (Belga)