Les Belges à l'étranger - Castagne de retour plus de deux mois après sa grave blessure à l'Euro, Leicester s'impose

Timothy Castagne, blessé gravement au visage après un contact lors du premier match de la Belgique à l'Euro 2020 face à la Russie le 12 juin dernier, a fait son retour à la compétition samedi dans le cadre de la troisième journée de Premier League. Son équipe de Leicester City s'est imposé 1-2 à Norwich City.

Dans le groupe le 23 août dernier face à West Ham, l'ancien Genkois n'avait pas quitté le banc des remplaçants. Contre Norwich, Castagne entamait également la rencontre sur le banc, mais devait remplacer Ricardo Pereira sur le côté droit après une dizaine de minutes de jeu alors que son équipe menait déjà 0-1 grâce à Jamie Vardy. Présent toute la rencontre, Youri Tielemans a participé à la victoire de son équipe, grâce au but victorieux de Albrighton (77e). Le troisième belge de Leicester, Dennis Praet, n'a pas quitté le banc. Avec seulement un point en deux matchs, Christian Benteke et Crystal Palace se déplaçaient sur la pelouse de West Ham, auteur d'un six sur six. Titulaire au coup d'envoi, l'ancien du Standard a disputé l'ensemble du match et a décroché un point avec son équipe grâce à un partage 2-2. Son équipier Gallagher a été l'auteur d'un doublé, Antonio et Fornals ont marqué pour West Ham. Sur la pelouse toute la rencontre pour Brighton, Léandro Trossard n'a pu empêcher la défaite 0-2 à domicile de son équipe face à Everton. Il s'agit de la première défaite de la saison pour l'ancien joueur de Genk. En Allemagne, Nathan De Medina a observé du banc ses coéquipiers de l'Arminia Bielefeld faire match nul 1-1 contre l'Eintracht Francfort pour le compte de la troisième journée de championnat. (Belga)