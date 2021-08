Marc Coucke condamné à verser 266 millions d'euros à Perrigo

Marc Coucke et le consortium financier autour du fonds d'investissement Waterland doivent verser 266 millions d'euros au géant pharmaceutique américain Perrigo dans le cadre de leur litige sur la reprise d'Omega Pharma en 2015, rapporte L'Echo. Le verdict du Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani) est tombé vendredi après la fermeture des marchés américains.Perrigo, qui avait déboursé 3,8 milliards d'euros sur la table pour s'offrir le spécialiste flamand des médicaments sans prescription, estime que Marc Coucke et Waterland ont présenté de façon fallacieuse les finances d'Omega Pharma pour obtenir un meilleur prix. Le groupe américain réclamait un remboursement de 1,9 milliard d'euros. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)