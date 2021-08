Premier League - Manchester City dévoile les statues de Vincent Kompany et David Silva

Manchester City a dévoilé samedi les statues de Vincent Kompany et David Silva qui ont été installées devant l'Ethiad Stadium. "La première fois que je l'ai vue, je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit si grande. La pose signifie aussi beaucoup pour moi", a réagi Kompany qui a été représenté les bras écartés et la tête légèrement baissée.

Kompany, qui a quitté Manchester City en 2019 pour revenir à Anderlecht, a gagné quatre titres de champion d'Angleterre, deux FA Cup, et quatre Coupe de la Ligue avec les Cityzens. "Je n'aurais jamais imaginé être reconnu d'une telle manière par un club aussi fantastique", a réagi l'entraîneur du RSCA. "Ma femme vient de Manchester, mes enfants y sont nés et ils retournent dans un endroit où ils peuvent voir quelque chose qui représente ce que leur père a accompli et c'est un sentiment indescriptible. La première fois que je l'ai vue, je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit si grande même si je suis un grand garçon." Les statues ont été réalisées par l'artiste Andy Scott en assemblant des milliers de morceaux d'acier galvanisés. La nuit, elles seront éclairées par une lumière bleue. Une troisième statue est prévue en juin 2020 à l'effigie de Sergio Aguero. Les supporters de Manchester City pourront observer les statues de près samedi lors de la réception d'Arsenal à 13h30. (Belga)