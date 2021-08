Talibans au pouvoir en Afghanistan - Les Etats-Unis ont mené une frappe de drone contre un "organisateur" de l'EI

L'armée américaine a annoncé vendredi avoir mené une frappe de drone contre un "organisateur" de l'Etat islamique au Khorasan (EI-K), la première opération officialisée depuis l'attentat à l'aéroport de Kaboul contre ce groupe qui l'a revendiqué."La frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible", a précisé le commandant Bill Urban, du commandement central dans un communiqué. "A notre connaissance, il n'y a eu aucune victime civile", a-t-il ajouté en annonçant cette première frappe de l'armée américaine depuis l'attaque survenue jeudi à l'aéroport de Kaboul. La frappe, lancée depuis l'extérieur de l'Afghanistan, s'est produite au moment où les évacuations se poursuivent à l'aéroport de Kaboul, placé sous haute surveillance. Au moins 85 personnes sont mortes, dont 13 soldats américains, dans un attentat-suicide commis par un kamikaze devant l'une des portes de l'aéroport. Selon des responsables américains, des hommes armés ont ouvert le feu après l'explosion, ajoutant ainsi au carnage. L'attentat a été revendiqué par la branche afghane du groupe Etat Islamique. Après l'attaque, le président Joe Biden avait promis des représailles. "Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer", a-t-il affirmé à l'adresse des auteurs de l'attaque la plus meurtrière contre l'armée américaine en Afghanistan depuis 2011. "Nous répondrons avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons", avait-il ajouté lors d'un discours à la Maison Blanche. Vendredi, le porte-parole du Pentagone John Kirby a déclaré que la mission d'évacuation à l'aéroport de Kaboul, qui est censée prendre fin le 31 août, faisait toujours face à "des menaces précises et crédibles". Les Etats-Unis ont par ailleurs appelé tous leurs ressortissants à quitter les abords de l'aéroport de Kaboul. (Belga)