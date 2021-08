Talibans au pouvoir en Afghanistan - Red Kite: retour des premiers militaires ayant été déployés à Kaboul

Une soixantaine de militaires ayant participé à l'opération "historique" Red Kite, qui s'est traduite par l'exfiltration de Kaboul de plus de 1.400 personnes avec des moyens belges, sont rentrés samedi aux petites heures en Belgique, accueillis par les principaux responsables du ministère de la Défense, a constaté l'agence Belga.

L'Airbus A340 de la compagnie civile Air Belgium s'est posé à l'aéroport militaire de Melsbroek peu avant 04h00, avec à son bord 64 personnes - dont quelques Luxembourgeois, un magistrat, un policier et ... un chien militaire attaché au groupe des Forces spéciales (SFG), en provenance d'Islamabad. La capitale pakistanaise a servi de base arrière au détachement belge qui s'est ensuite déployé sur l'aéroport international de Kaboul, dans des conditions extrêmement difficiles, selon les témoignages de plusieurs militaires. La ministre de la Défense, qui était présente pour l'accueil de ces militaires, s'est déclarée "particulièrement fière" de leur mission. "Je sais que cela a été extrêmement difficile, physiquement et humainement", a-t-elle affirmé à la presse. "C'est une opération assez historique puisque cela fait 25 ans que l'on (la Belgique) n'a plus menée d'opération d'évacuation", a poursuivi Mme Dedonder (PS). Le dernier déploiement en date - resté "préventif", sans intervention réelle - remonte en effet au printemps 1997 lorsque la Belgique avait déployé des troupes au Congo-Brazzaville lors de l'avancée de la rébellion qui a conduit au renversement du dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko et à l'arrivée au pouvoir à Kinshasa de Laurent-Désiré Kabila à la tête de la République démocratique du Congo (RDC). Elle a expliqué que le gouvernement avait décidé vendredi de maintenir un détachement militaire à Islamabad qui reste immédiatement disponible pour toute opportunité éventuelle. Fort de plus d'une centaine de personnes, il se compose de forces terrestres, du personnel de commandement et de soutien nécessaire, d'une capacité médicale ainsi que de deux avions de transport C-130 Hercules. (Belga)