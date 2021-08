Un ciel changeant et un temps frais

Cet après-midi, la nébulosité sera variable à abondante. Quelques averses se produiront localement, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre, annonce samedi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. À la mer et sur l'extrême ouest, le temps sera généralement plus lumineux et sec. Les maxima évolueront entre 15°C en Hautes Fagnes et 21°C dans le centre, sous un vent modéré à assez fort à la Côte.

Quelques pluies pourraient encore arroser l'est du territoire, dans la soirée. Cette nuit, une traînée de nuages bas limitera la visibilité sur le relief. Les minimas seront compris entre 10 et 15°C. Dimanche, quelques éclaircies égayeront la matinée mais le ciel se couvrira rapidement sur l'ensemble des régions depuis le nord, laissant éclater des averses l'après-midi. Il fera frais pour la saison avec des maxima de l'ordre de 14 à 19°C. La semaine prochaine, le ciel balancera également entre nuages, ondées et éclaircies, prévoit l'IRM. (Belga)