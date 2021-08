1B Pro League - Pas de vainqueur à Lommel et Deinze

Le dernier match de la 3e journée de la 1B Pro League s'est terminé par un partage entre Lommel et Deinze (2-2) dimanche soir .Les Limbourgeois ont ouvert la marque par Kevin Kis (65e, 1-0) mais les Flandriens ont égalisé par Lennart Mertens sur penalty (69e, 1-1) avant que Kurt Abrahams ne leur donne l'avance (79e, 1-2). Glenn Neven (88e, 2-2) a arraché le point pour Lommel, qui est 6e (4 points). Deinze est 3e avec 5 points, comme le RWDM (4e).

Plus tôt dans la journée, Waasland-Beveren a puni Mouscron au Cannonier (0-4) avec des buts de Kevin Hoggas (37e, 66e), Daniel Maderner (45e) et Chris Kablan (90e+3),. Au classement, les Waeslandiens occupent la deuxième place avec 6 points, un de moins que Westerlo. Les Hurlus, qui n'ont pas de point, sont derniers. Virton, qui n'a toujours pas marqué un but, a pris un point au RWDM vendredi (0-0) et se retrouve avant-dernies (1 point). Samedi, Westerlo (7 points, 1er) a décroché son deuxième succès 3-2 face au Lierse (4 points, 5e). (Belga)