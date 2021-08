Afghanistan: explosion à Kaboul, due à un tir de roquette

Une explosion due à un tir de roquette a été entendue dimanche à Kaboul, faisant craindre au départ à une nouvelle attaque, trois jours après un attentat meurtrier à l'aéroport de la capitale afghane où les Occidentaux terminent leurs opérations d'évacuations.

L'explosion, entendue par des journalistes de l'AFP, a été provoquée par un tir de roquette qui "d'après les premières informations, a frappé une maison", selon un responsable de l'ancien gouvernement renversé il y a deux semaines par les talibans. Jeudi à la tombée de la nuit, un attentat suicide revendiqué par le groupe Etat islamique au Khorasan (EI-K), rival du nouveau pouvoir des talibans, avait tourné au bain de sang, tuant plus d'une centaine de personnes, la plupart des Afghans massés devant l'aéroport dans l'espoir de fuir les talibans, ainsi que 13 soldats américains. Samedi, le président américain Joe Biden avait prévenu qu'une nouvelle attaque imminente était "très probable" dans cette zone, à quelques jours du retrait prévu de ses troupes du pays, synonyme de départ des Occidentaux, le 31 août. Les talibans ont soudainement repris le pouvoir le 15 août, entrant sans combattre dans Kaboul après la débâcle de l'armée afghane, longtemps soutenue par les Américains et leurs alliés avant que ceux-ci n'amorcent leur retrait. Depuis, plus de 110.000 personnes ont quitté le pays à bord de la noria d'avions affrétés notamment par les Occidentaux qui se succèdent sur le tarmac. (Belga)