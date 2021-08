BNXT League - Le Croate Kristijan Krajina rejoint le Phoenix Brussels

Le Phoenix Brussels a officialisé dimanche soir l'arrivée du pivot croate Kristijan Krajina (30 ans) en vue de la saison prochaine en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Le nouvel intérieur bruxellois (2m08) clôt le recrutement du club en vue de la saison prochaine. L'année dernière, il évoluait en Suisse, du côté de Fribourg, où il tournait à 9.6 points et 6 rebonds de moyenne en championnat. Tout au long de sa carrière, le nouvel intérieur bruxellois est notamment passé par le Cibona (Croatie), Riga (Lettonie) et Zadar (Croatie). "Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Kristijan au Brussels, se réjouit Ian Hanavan, le coach du Phoenix Brussels. Nous avons eu l'occasion de le voir jouer à Fribourg et nous avons tout de suite remarqué qu'il s'agissait d'un joueur talentueux." Le Brussels est désormais au complet et, pour la première fois depuis son accession à la D1, il n'y aura pas d'Américains dans le groupe qui débutera son championnat face à Ostende, le champion en titre, le vendredi 24 septembre prochain. (Belga)