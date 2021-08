Décès de Jacques Rogge - "Un grand homme du sport belge et de l'olympisme nous a quittés"

Le Palais royal a présenté, via le réseau social Twitter, ses condoléances aux proches de Jacques Rogge, ancien président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et du Comité international olympique (CIO), décédé dimanche à l'âge de 79 ans.

La famille royale s'est ainsi dite "très attristée" par la mort de celui qui avait été anobli comte en 2002 par Albert II. Le Gantois polyglotte, lui-même athlète accompli, avait aussi été fait Grand officier de l'ordre de Léopold en 2012 et reçu la Grand-croix de l'ordre de la Couronne en 2013. "Un grand homme du sport belge et de l'olympisme nous a quittés. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis", conclut le message du Palais, qui est accompagné d'une photo représentant Jacques Rogge aux côtés du roi Philippe. Jacques Rogge a été président du COIB de 1989 à 1992 et du CIO de 2001 à 2013. (Belga)