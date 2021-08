GT Europe Sprint - Dries Vanthoor et Charles Weerts champions une manche avant la fin

Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi WRT) ont été sacrés champions du GT World Challenge Europe Sprint ce dimanche à Brands Hatch, en Angleterre.Déjà titrés en 2020, les deux pilotes belges sont assurés de garder leur couronne avant les deux dernières courses prévues à Valence, en Espagne. Arrivés à Brands Hatch avec une solide avance, Vanthoor et Weerts ont fait un premier pas vers le titre lors de la première course de la journée. S'ils avaient terminé 2e, ils ont finalement hérité de la victoire sur tapis vert. La Mercedes de l'Italien Raffaele Marciello et du Russe Timur Boguslavskiy avait passé la ligne en tête mais a ensuite écopé d'une pénalité de 40 secondes. Marciello avait été reconnu responsable du spectaculaire accident de la McLaren du Britannique Olivier Wilkinson, qui a pu sortir seul de sa voiture. En Course 2, l'équipage de l'équipe belge WRT s'est contenté de la 2e place derrière la Mercedes des Allemands Luca Stolz et Maro Engel. C'était suffisant pour s'assurer un deuxième titre d'affilée. Du côtés des autres belges, Frédéric Vervisch (Audi) a terminé 5e et 11e alors que Ulysse De Pauw (Bentley) a fini aux 7e puis 11e rangs. Engagé en Pro-Am, Louis Machiels (Ferrari) a terminé 2e puis 4e dans sa catégorie. La dernière course de la saison aura lieu du 25 au 26 septembre à Valence, en Espagne. (Belga)