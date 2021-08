Jeux Paralympiques - Les Belgian Bulls pas encore qualifiés pour les quarts après leur revers contre l'Ukraine

La Belgique n'est pas encore assurée de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de goalball des Jeux Paralympiques de Tokyo. Les Belgian Bulls se sont inclinés 2-4 contre l'Ukraine (IBSA 12) lors de leur dernier match de groupe B dimanche.

La Belgique, 6e nation mondiale, avait subi sa première défaite dans le tournoi samedi contre l'Allemagne (IBSA 4) 2-0 après deux victoires contre la Chine (IBSA 3) 10-3 et la Turquie (IBSA 9) 6-4. Avec un bilan de deux victoires et deux défaites, les Belgian Bulls devront désormais attendre les résultats des autres matches de leur groupe pour savoir s'ils se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre premiers des deux groupes de cinq pays se hissent en quarts. En cas d'égalité, les équipes sont départagées à la différence de buts. Bruno Vanhove, le capitaine de l'équipe de goalball, avait porté le drapeau mardi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo. La Belgique est médaillée de bronze aux Mondiaux de 2018. Aux Jeux, les Belges avaient pris la 10e place en 2008 à Pékin et la 7e place en 2012 à Londres, mais n'avaient pu se qualifier pour Rio en 2016. Le goalball est un sport de ballon pratiqué uniquement par des déficients visuels. (Belga)