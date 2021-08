Maxwel Cornet quitte Lyon pour la Premier League et Burnley

Le latéral gauche Maxwel Cornet a quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre la Premier League et Burnley contre la somme de 15 millions d'euros. Les deux clubs l'ont annoncé dimanche. L'international ivoirien de 24 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2026 en faveur des Clarets.

"Je suis vraiment impatient à l'idée de rejoindre Burnley et la Premier League afin de jouer contre et avec les meilleurs joueurs du monde", a dit Cornet, cité sur le site de sa nouvelle formation. Arrivé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2015 en provenance du FC Metz pour un montant de 400.000 euros, Maxwel Cornet aura disputé 252 matches avec l'OL, dont 184 en Ligue 1, marquant 51 buts. Sélectionné à 21 reprises avec l'équipe nationale ivoirienne (4 buts), l'attaquant de 24 ans, qui peut également évoluer au poste de latéral gauche, fait partie des 30 joueurs les plus capés de l'histoire du club lyonnais. (Belga)