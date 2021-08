Météo - Dimanche généralement sec

Dimanche, le temps sera d'abord généralement sec, à quelques averses isolées près, avec quelques éclaircies, selon l'IRM. En Ardenne, des nuages bas limiteront la visibilité en matinée. Le ciel se couvrira ensuite à partir du nord- est et quelques petites pluies ou averses reviendront en cours de journée, surtout sur l'est du pays. Sur l'ouest, le temps devrait généralement rester sec. Il fera frais pour la saison avec des maxima de 14 degrés dans les Hautes Fagnes à 18 ou 19 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest. A la mer, le vent sera généralement assez fort.Dimanche soir, quelques bruines ou faibles pluies intermittentes seront encore possibles. La nuit prochaine, le temps redeviendra plus sec avec graduellement quelques éclaircies. En Ardenne, le ciel restera très nuageux avec parfois encore quelques faibles précipitations et un risque de brouillard sur les hauteurs. Minima de 11 à 16 degrés avec un vent modéré de nord, à la mer parfois assez fort. (Belga)