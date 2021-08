Mexique: l'ouragan Nora se déplace le long des côtes du Pacfique

L'ouragan Nora se déplaçait dimanche le long des côtes mexicaines de l'océan Pacifique après avoir frappé dans la nuit l'État méxicain de Jalisco, y faisant d'importants dégâts, selon le Centre américain des ouragans (NHC).L'oeil de l'ouragan, de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, se trouvait à 15h00 GMT (17h00 heure belge) dimanche à 10 km au nord de Mazatlán (Sinaloa) et 360 km à l'est du Cap Saint Luc (Basse Californie), a précisé le NHC. Nora est "tout près de la côte dans le centre-ouest du Mexique", selon le NHC. Il se déplaçait, accompagné "de fortes pluies et d'inondations", vers le nord/nord-ouest à 17 km/h avec des vents de 120 km/h, selon la même source. L'ouragan avait touché terre à 00h00 GMT (02h00 heure belge) dans les environs de Tomatlan (Jalisco), avant de poursuivre sa trajectoire vers le Nayarit. Nora avait provoqué dans la nuit des dégâts dans le Jalisco, surtout à Cihuatlan, les autorités précisant dimanche que "quelque 500 maisons avaient été touchées par le débordement du ruisseau El Pedregal à San Patricio, Melaque y Villa Obregon". Les autorités du Jalisco avaient appelé les habitants à rester chez eux, et l'aéroport international de Puerto Vallarta est fermé depuis samedi après-midi. Quinze abris ont été mis en place et des secouristes déployés afin de venir en aide aux populations. L'ouragan devrait continuer de se déplacer "parallèlement à la côte du Mexique", a indiqué le NHC, n'excluant pas que Nora puisse changer de direction pour se diriger vers l'intérieur des terres et se dissiper. Il y a une semaine, le Mexique avait subi le passage de l'ouragan Grace, qui avait touché terre à Veracruz (est) en tant qu'ouragan de catégorie 3. Le passage de Grace a fait onze morts dans cet État et dans celui de Puebla (centre). Des dégâts ont été enregistrés dans le centre et l'est du pays, avec des toitures arrachées, des routes endommagées et des coupures de courant. (Belga)