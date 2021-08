Un temps plus sec dès mardi

Ce dimanche après-midi, les nuages vont s'accumuler depuis le nord, accompagnés de faibles pluies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'ouest, la tendance aux averses sera moindre alors que quelques éclaircies seront encore possibles le long de la frontière française. Les températures sont encore fraîches pour la saison avec de 13 degrés sur le relief ardennais à 19 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort au littoral.

Quelques faibles précipitations seront encore possibles dans la soirée et au cours de la nuit de dimanche à lundi. Ensuite, le temps deviendra sec en Flandre, tandis qu'en Ardenne, le temps restera très nuageux avec parfois un peu de bruine et de brouillard. Les minima varieront entre 11 et 17 degrés. Lundi, le ciel balancera entre nuages, éclaircies et ondées, avec des maxima de 16 à 21 degrés. Dès mardi, il devrait faire plus sec et les températures dépasseront la barre des 20 degrés. (Belga)