BNXT League - Le Belge Justin Kohajda est de retour à Liège

Liège Basket a officialisé ce lundi soir l'arrivée du pivot belge Justin Kohajda en vue de la saison prochaine en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Après avoir mis un terme, d'un commun accord, avec le Français Quentin Klingelschmitt (blesé au dos), Liège Basket a trouvé son remplaçant en la personne du Belge Justin Kohajda. Âgé de 25 ans (2m07), le nouveau pivot liégeois évoluait la saison dernière en Espagne, à Valladolid, où il tournait à 3.7 points et 2.8 rebonds de moyenne. Par le passé, il a déjà évolué à Liège (lors de la saison 2015-2016 et 2019-2020) mais également du côté d'Ostende, d'Alost et de Limburg United, avant d'arriver en Espagne la saison dernière. (Belga)