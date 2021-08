Jeux Paralympiques: Barbara Minneci échoue au pied du podium en freestyle

Barbara Minneci s'est classée 4e de l'épreuve individuelle de freestyle en para-dressage en grade III, pour les athlètes avec un problème moteur au niveau des deux jambes et de l'équilibre du tronc ou de déficience unilatérale majeure, aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Minneci a réalisé un score de 73.840 pour se classer à la 4e place, juste derrière la Norvégienne Ann Cathrin Lubbe, 3e avec La Costa Majlund (76.447). Le Danois Tobias Jorgensen, avec Jolene Hill, s'est adjugé la médaille d'or avec un score de 84.347 devant la Britannique Natasha Baker, avec Keystone Dawn Chorus (77.614). La Bruxelloise de 52 ans avait décroché sa qualification pour le freestyle après sa sixième place dans l'épreuve individuelle du test vendredi. Elle avait aussi décroché la 5e place dans le concours par équipe aux côtés de Michèle George et Manon Claeys. La Belgique a remporté quatre médailles en para-dressage à Tokyo avec les deux en or de Michèle Grégoire (grade V) et les deux en bronze de Manon Claeys (grade IV) en test et en freestyle. Paralysée de la jambe gauche à la suite d'un cancer, Minneci dispute ses troisièmes Jeux. La Lauréate du Trophée Victor Boin 2019 avait fini 6e en freestyle, 8e en test et 5e du concours par équipes en 2012 à Londres, sur Barilla. Quatre ans plus tard à Rio, toujours sur Barilla, elle prenait la 5e place par équipes, la 11e du test par équipe et la 12e du test individuel Avec Stuart, Barbara Mineci avait remporté deux médailles de bronze lors de l'Euro 2019 de para-dressage de Rotterdam, en 'individual test' et en 'freestyle test'. (Belga)