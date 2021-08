Jeux Paralympiques: Jef Vandorpe éliminé en huitièmes de finale

Jef Vandorpe a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo lundi. Vandorpe, 16e mondial et tête de série N.15, s'est incliné 2-6, 1-6 en seulement 59 minutes contre l'Argentin Gustavo Fernandez, N.4 mondial et tête de série N.4.

En quarts de finale, Fernandez croisera le route du Britannique Gordon Reid, 5e mondial et tête de série N.5 qui s'est imposé 6-2, 6-1 contre le Japonais Takashi Sanada, 9e mondial et tête de série N.9. Plus tard lundi, Vandorpe et Joachim Gérard viseront une place dans le dernier carré en double. La paire belge, tête de série N.6, sera opposée à la paire britannique, tête de série N.1, composée d'Alfie Hewett et Gordon Reid. Joachim Gérard est lui aussi en lice en 8es de finale lundi. Le Brabançon wallon, N.3 mondial et tête de série N.3, affronte l'Espagnol Daniel Caverzaschi, N.14 mondial et tête de série N.13. (Belga)